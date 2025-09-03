S7 сообщила о росте бронирования билетов в Китай в 1,5 раза за сутки

Число бронирований авиабилетов на рейсы S7 из России в города Китая за сутки увеличилось в 1,5 раза. Это произошло на фоне введения безвиза для россиян, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

МИД Китая вчера объявил, что с 15 сентября страна вводит безвиз для россиян с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. Подобная безвизовая политика сроком на год, до 14 сентября 2026-го. В Ассоциации туроператоров России заявили «Ъ», что это приведет к росту числа поездок в материковый Китай на 30–40% в годовом выражении.

