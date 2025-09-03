В роддомах Нижнего Новгорода и Дзержинска подключили общедоступный Wi-Fi

Общедоступный Wi-Fi подключили в родильных домах и перинатальных центрах Нижнего Новгорода и Дзержинска. Об этом сообщили в региональном министерстве цифрового развития 2 сентября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В областном центре Wi-Fi подключили в заречной части города, где ограничен доступ к мобильному интернету, а также в Кстовском районе. В перинатальном центре больницы №40 функционируют 17 точек доступа, в роддоме №4 — шесть, в кстовском роддоме — четыре. Дзержинский перинатальный центр оснастили 14 точками Wi-Fi.

Как писал «Ъ-Приволжье», с мая в Нижегородской области из-за атак беспилотников регулярно отключают мобильный интернет. В связи с этим власти расширяют количество точек Wi-Fi-доступа в общественных местах, областное правительство создало карту точек Wi-Fi, где можно выйти в интернет бесплатно. Сейчас на ней отмечено более 1,6 тыс. объектов.

Губернатор Глеб Никитин, комментируя ограничения, назвал это необходимой мерой и рекомендовал воспринимать их как «оздоровительную процедуру и цифровой детокс».

Галина Шамберина