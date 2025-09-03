Мурашко назвал новый исторический минимум показателя младенческой смертности

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о новом минимальном значении младенческой смертности — по итогам первого полугодия 2025 года показатель снизился до 3,6 промилле. В июле ведомство сообщало о 3,7 промилле, а по итогам прошлого года — о 4 промилле.

По словам министра, которые приводит ТАСС, добиться снижения показателя удалось за счет «комплексного подхода» к охране здоровья матери и ребенка.

В мае господин Мурашко говорил, что смертность детей в возрасте до 17 лет за последнее десятилетие снизилась более чем в два раза. С 2012 по 2025 год показатель снизился на 61,5%. Младенческая смертность сократилась на 57% за аналогичный период — в 2012 году умерли 16,3 тыс. детей в возрасте до одного года, в январе--апреле 2025-го — 1,1 тыс. детей.

Полина Мотызлевская