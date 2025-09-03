Александр Беглов поздравил петербуржцев с днем рождения Сергея Довлатова

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с днем рождения писателя Сергея Довлатова, которому в этом году могло бы исполниться 84 года, сообщает пресс-служба Смольного.

«У него была сложная судьба, непростые испытания, но ничто не помешало раскрыться его писательскому таланту и получить широкое признание»,— говорится в сообщении.

По словам господина Беглова, ленинградская культура сформировала особый «довлатовский» стиль — острый, ироничный, отстраненный, но проникнутый любовью к жизни и человеку.

Градончальник напомнил, что Довлатов оставался ленинградцем, даже находясь вдали от родной страны. В честь писателя, проживавшего в доме 23 по улице Рубинштейна, в 2007 году установили мемориальную доску, а в 2016 году у дома открыли памятник.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 3 сентября господин Беглов выразил соболезнования родным и близким погибших при теракте в Беслане, который случился 21 год назад и унес жизни 334 человек.

Андрей Маркелов