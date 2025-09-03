В Челябинске военнослужащему вынесли приговор за продажу наркотиков

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по контракту, обвиняемому в незаконном приобретении и сбыте наркотиков. Ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба гарнизонного суда.

Установлено, что рядовой в начале 2025 года продал сослуживцу 15 г марихуаны за 37,5 тыс. руб. Последний действовал под контролем сотрудников правоохранительных органов. Деньги были переведены на счет человека, который не знал о противоправных действиях рядового. Кроме того, военнослужащий по телефону договорился с неустановленным лицом о покупке наркотиков общей массой 30 г. Во время встречи он заплатил 75 тыс. руб. за товар, после чего хранил его при себе до задержания.

Следствие конфисковало мобильный телефон рядового в собственность государства.