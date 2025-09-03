Завершено расследование дела пилота, посадившего лайнер в поле под Новосибирском

Завершено расследование уголовного дела бывшего пилота авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Белова, посадившего самолет А320 в пшеничном поле под Новосибирском в сентябре 2023 года. Как сообщает «Российская газета», 1 сентября авиатору вручили обвинительное заключение, утвержденное транспортной прокуратурой.

Пилоту инкриминируют ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Причем, в качестве обвиняемого по делу его привлекли только 12 июля 2025 года, ранее Сергей Белов, как и другие члены экипажа А320, находился в статусе свидетеля.

«Первоначально меня считали героем, спасшим жизни людей, а потом, в интересах авиакомпании, решили сделать виноватым во всех проблемах. Хотя поломка произошла не по моей вине, а при экстренной посадке не пострадали ни пассажиры, ни члены экипажа»,— приводит издание слова пилота. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР отказались от комментариев. Пилот не согласен с обвинением и ущербом, которое следствие оценило почти в 120 млн руб.

В сентябре 2023 года самолет «Уральских авиалиний» рейса Сочи—Омск экстренно сел в пшеничном поле под Новосибирском. На борту находились 161 пассажир и 6 членов экипажа, никто не пострадал.

Следственные органы завели уголовное дело. По предварительным данным, на подлете к Омску у авиалайнера отказала гидросистема, а до запасного аэропорта в Новосибирске ему не хватило топлива. В последующем Росавиация аннулировала сертификат летной годности у самолета, авиаперевозчик разобрал лайнер.

Илья Николаев