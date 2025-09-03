Проект капремонта детсада №138 в Нижнем Новгороде не прошел экспертизу

Госэкспертиза отклонила проект капитального ремонта здания детского сада №138 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена в реестре экспертиз 2 сентября 2025 года.

Здание дошкольного учреждения находится на улице Дьяконова, 23а. Заказчиком проектных работ выступает само учреждение, документацию готовил муниципальный «Нижегородгражданпроект».

Как писал «Ъ-Приволжье», в конце августа госэкспертиза отклонила проект капитального ремонта здания детского сада №459 на улице Германа Лопатина.

Галина Шамберина