Проект капремонта детсада №138 в Нижнем Новгороде не прошел экспертизу

Госэкспертиза отклонила проект капитального ремонта здания детского сада №138 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена в реестре экспертиз 2 сентября 2025 года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Здание дошкольного учреждения находится на улице Дьяконова, 23а. Заказчиком проектных работ выступает само учреждение, документацию готовил муниципальный «Нижегородгражданпроект».

Как писал «Ъ-Приволжье», в конце августа госэкспертиза отклонила проект капитального ремонта здания детского сада №459 на улице Германа Лопатина.

Галина Шамберина