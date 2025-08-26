Проект капремонта нижегородского детсада №459 не прошел госэкспертизу

Госэкспертиза отклонила проект капитального ремонта здания детского сада №459 на улице Германа Лопатина в Нижнем Новгороде. Отрицательное заключение получено 25 августа 2025 года, указано в реестре экспертиз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заказчиком работ выступает само муниципальное учреждение. Проектную документацию готовил ИП Дмитрий Леонидович Крылов из Нижнего Новгорода.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году к новому учебному году из-за продолжающегося капремонта не откроются детсады №166 и №97 на Школьной и Арктической улицах.

Галина Шамберина