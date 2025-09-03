Челябинский подрядчик включен в реестр недобросовестных за срыв посадки деревьев

Управление ФАС России по Челябинской области включило ООО «Тарико» (Челябинск) в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Компания не исполнила контракт по посадке и уходу за деревьями в региональном центре, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В октябре 2024 года компания «Тарико» и муниципальное казенное учреждение «Эксплуатация внешних инженерных сетей Челябинска» заключили контракт по цене 6,8 млн руб. Подрядчик должен был высадить в Челябинске 600 деревьев, но фактически посадил только 200. При этом 65 растений засохли и требуют замены, а 17 повреждены. Предусмотренным условиями контракта уходом за посаженными деревьями компания не занималась.

МКУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей Челябинска» решило расторгнуть контракт и направило сведения об ООО «Тарико» в Челябинское УФАС для включения в реестр недобросовестных поставщиков.