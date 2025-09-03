В челябинском парке Гагарина демонтируют скульптуру Гулливера

В Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина в Челябинске демонтируют скульптуру Гулливера из-за ее аварийного состояния. На место объекта установят новый, сообщает пресс-служба парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ

Необходимость демонтажа Гулливера обнаружили во время ремонта одноименной площадки в парке. Руководство учреждения планирует запустить общественное обсуждение, какая фигура должна занять место этой скульптуры. До 10 сентября собирают предложения от жителей, после организуют голосование.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», первый этап реконструкции Центрального парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина объявили в мае 2024 года. В рамках него планировалось обновить площадку «Гулливер» — оформить в тематике космоса, в том числе изменить статую главного героя. Персонажа собирались «одеть» в костюм космонавта либо создать скульптуру с нуля.

Виталина Ярховска