В Копейске руководителя кафе «Донер кебаб» будут судить за дачу взятки

Следственные органы Челябинской области завершили расследование уголовного дела предпринимателя, руководящего точкой общественного питания «Донер кебаб» в Копейске. Он предстанет перед судом по обвинению в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Кафе находится на автовокзале. По версии следствия, предприниматель дал взятку в виде денег главному специалисту-эксперту отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Челябинской области взамен на сокрытие нарушений санитарных норм в заведении.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения.