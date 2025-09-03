Ярославские спасатели помогли заблудившимся грибникам

В Ярославской области спасатели МЧС оказали помощь двум местным жительницам, заблудившимся в лесу в поисках грибов. Об этом рассказали в областном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

29 августа две женщины, 50 лет и 21 год, потерялись в лесу: они шли по болотистой местности и опасались за свою жизнь. Такое сообщение поступило на пульт диспетчера Рыбинского гарнизона, отделение 10-й пожарно-спасательной части выехало для спасения.

Диспетчер пожарной связи, разговаривая с пострадавшими, помогла спасателям определить предполагаемое место нахождения женщин. Заблудившихся и спасателей разделял ручей глубиной 2 метра и шириной 7 метров.

«Огнеборцы разложили трехколенную лестницу и переправили их через водную преграду. Спасенных любительниц грибов огнеборцы доставили до личного автомобиля»,— рассказали в МЧС.

В этом году это уже не первый случай потери людей в лесу. Ранее в деревне Высоково Большесельского округа заблудились женщина и пятеро несовершеннолетних детей.