Ярославские спасатели помогли заблудившимся грибникам
В Ярославской области спасатели МЧС оказали помощь двум местным жительницам, заблудившимся в лесу в поисках грибов. Об этом рассказали в областном ГУ МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
29 августа две женщины, 50 лет и 21 год, потерялись в лесу: они шли по болотистой местности и опасались за свою жизнь. Такое сообщение поступило на пульт диспетчера Рыбинского гарнизона, отделение 10-й пожарно-спасательной части выехало для спасения.
Диспетчер пожарной связи, разговаривая с пострадавшими, помогла спасателям определить предполагаемое место нахождения женщин. Заблудившихся и спасателей разделял ручей глубиной 2 метра и шириной 7 метров.
«Огнеборцы разложили трехколенную лестницу и переправили их через водную преграду. Спасенных любительниц грибов огнеборцы доставили до личного автомобиля»,— рассказали в МЧС.
В этом году это уже не первый случай потери людей в лесу. Ранее в деревне Высоково Большесельского округа заблудились женщина и пятеро несовершеннолетних детей.