В Ярославской области в лесу заблудилась семья с пятью детьми

В деревне Высоково Большесельского округа Ярославской области в лесу заблудились женщина и пятеро несовершеннолетних детей. Об этом сообщил глава округа Алексей Шутов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Шутов, Вконтакте Фото: Алексей Шутов, Вконтакте

«Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее найти их и вернуть домой. Мною незамедлительно был создан штаб и организованы поисковые мероприятия. В поисковой операции задействованы все необходимые ресурсы и силы. Поиски ведутся постоянно, тщательно прочесывается каждый участок леса»,— написал господин Шутов.

Как сообщают «Вести.Ярославль» со ссылкой на главу округа, семья ушла в лес 14 августа в 11-12 часов. В 16 часов родственники начали искать женщину с детьми.

«На связь с сотрудниками полиции вышел глава семейства. Он им (семье — «Ъ-Ярославль») сказал: оставайтесь здесь, я за вами вернусь. Разжег им костер и ушел. Но потом найти, где их оставил, не смог»,— сказал господин Шутов.

В поисках принимают участие сотрудники администрации округа, полиции, МЧС, добровольцы поисково-спасательных отрядов, егеря. Также применяются беспилотные летательные аппараты и участвуют поисковые собаки. 15 августа в 14 часов СМИ сообщили о том, что семья найдена.

Алла Чижова