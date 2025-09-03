Татарстан выделит 26,3 млн рублей на единую форму для врачей

Татарстан дополнительно выделит 26,3 млн руб на обеспечение врачей и другого персонала больниц форменной одеждой единого образца. Об этом сообщила пресс-служба Минфина Республики Татарстан.

Проект по обеспечению младшего медицинского персонала и прочих сотрудников больниц форменной одеждой реализовывался с 1 июля 2022 года по 30 июня 2025 года. После завершения контракта руководством республики было принято решение о продлении сроков реализации до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Татарстане укомплектованность врачами первичного звена составила 100%.

Марк Халитов