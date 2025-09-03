Бочка с водой насмерть придавила рабочего в Петербурге

На строительном объекте ООО «СК РАКУРС» произошел несчастный случай. Бочка с водой упала на работника, сообщили в Северо-Западной межрегиональной Гострудинспекции.

Работы подъема велись на Московском шоссе, дом 13 лит ЖЗ. Вес бочки, упавшей на рабочего, составил около тонны. Пострадавший скончался от полученных травм.

Место происшествия осмотрели сотрудники Следственного комитета РФ и Государственной инспекции труда. Специалисты устанавливают причины произошедшей трагедии.

Татьяна Титаева