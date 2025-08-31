Экстремалка погибла, сорвавшись с 90-метровой трубы заброшенной ТЭЦ в Павловске

Следственный комитет устанавливает обстоятельства смертельного падения женщины-экстремалки с высоты 88-метров с трубы заброшенной ТЭЦ в Павловске.

Как сообщили в региональном ГСУ СК России, предварительно установлено, что 30 августа женщина, увлекающаяся прыжками с высоких объектов на эластичном тросе, прибыла к недостроенной котельной с трубой для осуществления прыжков. Она поднялась на трубу, чтобы сфотографироваться, однако поскользнулась и упала с высоты. Полученные травмы оказались смертельными.

По данным «Фонтанки», погибшей было 45 лет — она недавно отпраздновала день своего рождения.

Телеканал 78.ru уточняет, что женщина прикрепила к себе трос для банджи-джампинга, однако просчиталась с длиной.

Прыжки с заброшенной трубы ТЭЦ высотой 90 метров в Павловске — это платный аттракцион для экстремалов. Как заявляют организаторы, время в полете составляет 2-3 секунды. Балкон, с которого там совершают экстремальные прыжки с тросом, находится на высоте 88 метров. Погибшая была членом команды организаторов 23BLOCK.

В прокуратуре Санкт-Петербурга заявили, что в настоящий момент все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также будет дана оценка соблюдению требований законодательства при предоставлении организатором аттракциона услуг гражданам в виде экстремальных прыжков с высоты на веревке, добавили в надзорном ведомстве.

Андрей Цедрик