ХК «Ижсталь» проиграл «Нефтехимику» в предсезонном матче

18 августа хоккейный клуб «Ижсталь» потерпел поражение в предсезонном матче против «Нефтехимика», проходившем в Нижнекамске. Как сообщает пресс-служба «сталеваров», итоговый счет матча — 5:2 в пользу команды из Татарстана.

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

Напомним, ХК «Ижсталь» закончил прошлый сезон ВХЛ на 31-й строчке. Расписание матчей ижевского хоккейного клуба «Ижсталь» на сезон 2025/2026 уже опубликовано. Серию хоккеисты из Удмуртии начнут на выезде. Первый матч состоится 2 сентября против клуба «Торос» из Нефтекамска. Домашние матчи «сталеваров» начнутся с 18 сентября.