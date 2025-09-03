Игра мускулами, демонстрация амбиций и нового миропорядка: в Пекине на площади Тяньаньмэнь прошел масштабный военный парад по случаю 80-летней годовщины окончания Второй мировой войны. В торжествах приняли участие 25 иностранных лидеров, в том числе президент России Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Ирана Масуд Пезешкиан. Многочисленные журналисты называют происходящее глобальным вызовом западному миру. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не до конца разделяет подобную точку зрения.

Главный вывод после больших китайских торжеств от многочисленных международных обозревателей не особенно удивляет: КНР во главе с председателем Си Цзиньпином утверждается в качестве безоговорочного лидера оппозиции Западу и непосредственно его лидеру — Соединенным Штатам Америки. В обиход вошел новый термин — «ось потрясений». Наверное, это все те, кто недоволен указанным выше американоцентричным миром и пострадал от его действий. Те же обозреватели и аналитики соглашаются и с тем тезисом, что это, пожалуй, единственный результат обозначенных событий.

В итоговой декларации саммита ШОС содержится призыв к реформе ООН, намерение развивать военное сотрудничество между членами объединения и осуждение ударов Израиля и США по Ирану. Украина в документе не упоминается. Есть лишь общие слова о необходимости уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия и взаимных выгод. И что здесь нового, хочется спросить, в чем прорыв?

А что же Россия? Подписан долгожданный меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» и о поставках российского газа в Поднебесную. Между РФ и КНР введен безвизовый режим. С последним все понятно, а вот с первым не до конца. Главный вопрос — деньги, цена стройки и поставок самого топлива. Насколько это выгодно российской стороне в очень непростой экономической ситуации, в условиях санкций и внешней нестабильности? Но мы не будем серьезно погружаться в газовую тему.

Тогда как возникает другой, более важный вопрос: какова роль Российской Федерации в этом самом антизападном объединении? При том, что Владимир Путин и Дональд Трамп встречаются на Аляске, а нынешняя американская администрация, в отличие от прошлой, считается конструктивной. Оставим этот вопрос без ответа по той простой причине, что его очень непросто найти.

Следующий интересный момент — это исторический визит в Китай Нарендры Моди, впервые за семь лет. Мол, Трамп своей неразумной политикой только укрепил антизападный блок. В результате к китайскому дракону и русскому медведю добавился еще и индийский слон. Плюс Иран и Северная Корея. Западу точно несдобровать. Однако стоит заметить, что дружба через силу против кого-то — это не самый лучший способ добиться прогресса.

Не могут два многолетних конкурента с разными интересами в раз помириться, тем более сжечь мосты с США. Насколько сам Китай готов им противостоять? Повод в очередной раз обратиться к статистике: по итогам 2024 года объем товарооборота двух стран вырос почти на 4% и приблизился к цифре в $700 млрд. С Россией показатель скромнее — $245 миллиардов, и это считается рекордом.

