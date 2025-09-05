Изабелле Даллари оплачен набор для очистки трансплантата

29 августа на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Урал» мы рассказали историю одиннадцатилетней Изабеллы Даллари из Свердловской области («Очистить клетки», Евгения Васильева). У девочки тяжелое заболевание — большая форма бета-талассемии. В ее организме вырабатывается недостаточно гемоглобина, это вызывает анемию, органы и ткани испытывают кислородное голодание. Единственный способ спасти Изабеллу — трансплантация костного мозга. Чтобы ее провести, требуется набор реактивов и расходных материалов для очистки трансплантата. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 856 972 руб.) собрана. Родители Изабеллы благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изабелла Даллари

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Изабелла Даллари

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 29 августа 7859 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Урал», «Ставрополье», «Ярославия», «Марий Эл» и еще 131 регионального СМИ — партнера Русфонда, а также 39 компаний исчерпывающе помогли 66 детям, собрано 28 344 268 руб.