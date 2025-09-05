Человек с отверткой

У Степы Соловьёва из Череповца глаза расположены асимметрично. Виновата опухоль, образовавшаяся в лобной кости слева,— хоть не злокачественная, но не менее вредная. Опухоль постепенно прорастает в кости лица, замещая собой здоровые ткани, еще чуть-чуть — и доберется до мозга мальчика. Степе нужна срочная операция по удалению опухоли и замене пораженного фрагмента кости специальным биоимплантом. Это сложная операция и очень дорогая. В многодетной семье Соловьёвых таких денег нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опухоль у Степы стремительно увеличивается, все сильнее смещая левую глазницу. Но самое опасное, если она проникнет в мозг

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Опухоль у Степы стремительно увеличивается, все сильнее смещая левую глазницу. Но самое опасное, если она проникнет в мозг

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

У Степы два главных орудия труда — веник и отвертка. Первым он наводит порядок в доме, а вторым зарабатывает. На самокат, например. Иногда уличные мальчишки кричат ему вслед: «Кривой!» Но Степа старается не обращать на них внимания и проходит молча, ведь он занят более важными делами: ищет и подбирает брошенную старую технику. Ну и что, что у него глаза немного по-разному расположены. Зато он найдет старый компьютер или какой-то прибор, раскрутит его до винтиков и сдаст вместе с папой как цветной лом. 100–200 рублей с каждой находки — разве плохо? «Отвертка рубль бережет» — эту поговорку он сам придумал.

Старший брат — 12-летний Тимофей — часто заступается за Степу, когда слышит дразнилки про «кривого». Но драться ему нельзя — тренер по карате запретил. Можно только увещевать. Тимофей и увещевает, да так, что при виде его дразнящиеся разлетаются, как стая воробьев.

Левый глаз «съехал» вниз на лице Степы, когда ему было пять лет. Не сразу, а постепенно, так что его мама Анжелика даже успела привыкнуть к изменениям, ведь абсолютно симметричных лиц не бывает. Для мамы ее дети — Агнеша, Злата, Тимоша и Степка — самые красивые. А Степка — самый младший и любимый.

— Дети — мои помощники,— говорит Анжелика.— На новый год покупаем календарь, и Злата расписывает график дежурств по уборке квартиры. Если можешь дотянуться до раковины, стоя на табуретке, то моешь за собой посуду.

Когда Степа проходил в местной поликлинике диспансеризацию перед школой, невролог, взглянув на мальчика, сразу направил его на МРТ головного мозга и КТ костной структуры черепа.

— Анжелика Михайловна, у вашего сына фиброзная дисплазия свода и основания черепа, проще говоря — опухоль,— объяснил доктор, изучив результаты исследований.— Она доброкачественная, но со временем может прорасти в мозг.

Анжелика поначалу не могла поверить:

— Как же так? Степка у нас крепкий, в футбол играет, зимой в хоккее лучшим вратарем был. Знаете, сколько у него золотых медалей и кубков?

— А вот с футболом придется попрощаться,— заявил врач.— Не дай бог, в голову мяч угодит.

Первое, что сделал Степа, вернувшись домой,— заставил маму поехать с ним на святой источник, находящийся в двух часах езды. Там он вылил на себя три ведра ледяной воды. «Должно помочь»,— решил мальчик.

Но опухоль не сдавалась и начала прорастать в висок. Медицинские документы Степы срочно направили в московскую клинику. Анжелике сказали, что очередь в Москве длинная, придется ждать. Но столичные специалисты, связавшиеся с Анжеликой и Степой онлайн, подтвердили необходимость хирургического лечения и рекомендовали незамедлительно приехать на очную консультацию.

В московской клинике мальчика тщательно обследовали, нейрохирург сказал, что операцию нужно сделать как можно быстрее. Опухоль стремительно увеличивается, есть сильное смещение глазного яблока слева. Но самое опасное, если она проникнет в мозг.

В ходе операции врачи планируют одномоментно удалить пораженные опухолью фрагменты и закрыть костные дефекты имплантом из биосовместимого полимера высокой прочности. Но подобная операция, а также индивидуально изготовленный имплант стоят около полутора миллионов рублей. Для родителей Степы сумма просто невероятная.

— Это же сколько мне надо компьютеров раскрутить? — растерянно спрашивает мальчик.

Степа рассказал, что сейчас он копит на обручальное кольцо для мамы:

— В прошлом году мама его продала, чтобы купить мне торт и подарки на день рождения, и теперь я хочу ей его подарить. А на операцию мне все равно не накопить.

Перед сном мальчик снимает с шеи крестик и кладет в спичечный коробок на ватку, а сверху укрывает кусочком ткани и прячет под подушку. Степа верит, что в беде его не оставят.

Для спасения Степы Соловьёва не хватает 881 950 руб. Нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «У Степы доброкачественная опухоль — фиброзная дисплазия свода черепа и лобно-глазничной области слева. Новообразование быстро растет. У мальчика изменилась форма лица, сместилась левая глазница. Ему требуется срочное хирургическое лечение — удаление очага фиброзной дисплазии с одномоментной пластикой костного дефекта при помощи индивидуального импланта из специального полимера. Он биосовместим с костями человека, постепенно происходит его сращение с костями. Надеемся, в результате удастся устранить асимметрию лица. Степа сможет вести обычный образ жизни, как все здоровые дети его возраста». Стоимость операции 1 302 950 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 400 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Вологда» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 881 950 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Степу Соловьёва, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Степы — Анжелики Михайловны Соловьёвой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Светлана Иванова, Вологодская область