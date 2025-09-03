Александр Бастрыкин заинтересовался делом о хулиганстве мигранта в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий мигранта в Челябинске. Региональное управление СКР подозревает его в хулиганстве (ст. 213 УК РФ), сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, в одном из telegram-каналов сообщается, что житель Челябинска подвергся нападению мигранта за сделанное замечание по поводу порчи газона и отсутствия ограды во время проведения ремонтных работ.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.