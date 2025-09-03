«Норникель» заявил о влиянии тарифных войн на снижение цен на металлы

Тарифные войны оказывают влияние на «Норникель» (MOEX: GMKN) и приводят к снижению цен на металлы компании, заявил ее вице-президент Антон Берлин. Он пояснил, что потребители сокращают закупки, не понимая, какие дальше будут условия.

«Им важно сокращать свои нефинансовые запасы, убирать незавершенку (незавершенное производство),— сказал господин Берлин ТАСС в кулуарах ВЭФ. — Это снимает спрос и закупки. Ниже спрос — ниже и цены».

В конце июня топ-менеджер говорил, что торговые войны могут не повлиять на объем экспорта компании, но может измениться выручка. По итогам первого полугодия выручка «Норникеля» увеличилась на 15% в годовом выражении, до $6,5 млрд, чистая прибыль — на 1,57%, до $842 млн.

Как стало известно «Ъ», перечень мер поддержки металлургов, столкнувшихся со слабым спросом и низкими ценами, может включать повышение экспортной пошлины на лом и смягчение нагрузки от уплаты акциза на жидкую сталь. Участники рынка просят добавить в пакет антикризисных мер заморозку железнодорожных тарифов, а аналитики указывают на необходимость защиты от конкуренции с китайским металлом.

Подробности — в материале «Ъ» «Передайте товарищам стали».