Петербуржцев ждет теплая погода без осадков в день имени Михаила Шуфутинского

День Михаила Шуфутинского, который сам исполнитель называет народным праздником, пройдет в Петербурге без осадков. По данным Гидрометцентра, 3 сентября столбики термометров в городе покажут до 21 градуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 2 м/с. Атмосферное давление будет повышаться и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы. Однако на следующий календарный день прогнозы не такие благоприятные. Начиная с ночи возможны дожди.

Ранее «Ъ» сообщал, что билеты на концерт господина Шуфутинского, который пройдет 3 сентября в Москве, полностью распроданы.

Андрей Маркелов