На концерт Шуфутинского 3 сентября раскупили все билеты

Билеты на концерт Михаила Шуфутинского, который пройдет 3 сентября в Большом зале Государственного Кремлевского дворца, полностью распроданы. На сайте ГКД указано, что «все билеты проданы».

Большой зал Государственного Кремлевского дворца вмещает 6 тыс. человек, что подчеркивает высокий интерес к выступлению артиста.

Особое внимание привлекает композиция «Третье сентября», исполненная Михаилом Шуфутинским в 1993 году. Эта песня стала визитной карточкой певца и вошла в его альбом «Гуляй, душа» в 1994 году. Музыку написал Игорь Крутой, а текст — Игорь Николаев.