В Ростовской области обеззаразили 3,3 млн тонн экспортной продукции

Специалисты Донского филиала ФГБУ «ЦОКЗ АПК» обеззаразили 3,3 млн т подкарантинной продукции, которая предназначалась для отправки в Китай, Турцию, Египет, Тунис, Албанию, Алжир, Армению, Грузию, Израиль, Кипр, Грецию, Италию, Ливан и Румынию. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории.

Фото: пресс-служба Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК»

Обеззараживание проводят для дезинсекции влажно-аэрозольным методом незагруженных складов перед закладкой на хранение нового урожая.

С начала года в регионе обработали 3,5 млн куб. м пустых складских и технологических помещений и элеваторов, что почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Константин Соловьев

