Сегодня отмечает юбилей поэтесса, автор текстов более 600 песен Лариса Рубальская

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ее поздравляет писатель-сатирик, артист эстрады Лион Измайлов:

— Дорогая Лариса, знаю тебя давно, но ничего плохого сказать не могу, а хорошего мог бы наговорить очень много! Поздравляю тебя с днем рождения, дай Бог тебе здоровья, поменьше страхов, поменьше волнений, побольше сил. И чтобы ничего тебя не тревожило и никто не раздражал, не портил тебе настроения. В том числе и я! Будь здорова и счастлива! По-прежнему твой друг Лион.

Сегодня исполняется 90 лет народному артисту РСФСР, солисту Московского театра оперетты Герарду Васильеву

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор Московского театра оперетты, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Тартаковский:

— Уважаемый Герард Вячеславович! От всей души поздравляю Вас с юбилеем! На протяжении 57 лет Вашей творческой жизни Вы стали настоящим эталоном жанра оперетты. Вы не только его символ, но и удивительный человек, который гармонично сочетает в себе роли талантливого артиста, мудрого педагога и пропагандиста музыкального театра. Молодые ребята по всей стране хотят быть похожими на Вас и поступают в театральные вузы, чтобы обучаться вокальному мастерству. Для нас большая честь, что ваша творческая судьба неразрывно связана с нашим театром. В Вас есть неиссякаемая энергия и неугасаемая искра таланта, поэтому в день Вашего 90-летия от лица всего коллектива театра желаю только одного — крепкого здоровья! Девяносто раз!

