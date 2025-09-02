У 700 человек проверили документы в ходе миграционного рейда в Волховском районе

Профилактический рейд прошел на территории Волховского района Ленинградской области. В рамках контрольных мероприятий полиция проверила документы у 700 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Правоохранители обследовали более 200 адресов, наведались в квартиры, частные дома и объекты торговли. Особое внимание уделялось местам проживания цыган, полиция проверила документы у 108 представителей этноса.

«Пятеро не смогли предъявить паспорта или иные документы, удостоверяющие личность, после чего были доставлены в отдел, где их проверили по служебным базам данных и сняли отпечатки пальцев. В отношении доставленных составлены протоколы по статье 19.15 КоАП РФ (проживание без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта)»,— уточнили в ведомстве.

Помимо этого, правоохранители выявили 13 нелегалов. Мигранты не смогли доказать легальность своего нахождения на территории РФ.

Рейд также затронул транспортные средства. Среди 237 автомобилей выявили десять нарушений КоАП РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что рабочих-нелегалов задержали в ходе рейда на стройках Василеостровского района.

Татьяна Титаева