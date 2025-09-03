В Челябинске продают парк развлечений «Максилэнд» за 29 млн рублей

В Челябинске продают готовый бизнес — парк развлечений «Максилэнд», ранее работавший под брендом «Хлоп Топ». Стоимость объекта составляет 29 млн руб. Объявление опубликовано на платформе «Авито».

Общая площадь парка составляет 2 тыс. кв. м., на территории есть свой ресторан на 100 посадочных мест. Здесь проводят детские праздники с 2018 года. Помещение находится не в собственности, имеется долгосрочный договор аренды с регистрацией. Продавец согласен на торг, говорится в объявлении.

Виталина Ярховска