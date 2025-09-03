Рекламная емкость мессенджера Max в 2025 году составит 500–600 млн рублей

Согласно прогнозу платформы Telega.in, с которым ознакомился “Ъ”, до конца года объем рекламных размещений в мессенджере Max может достичь 500–600 млн руб. Число каналов в Max также может вырасти до 10–20 тыс. Сейчас их на платформе около 170 с аудиторией от 1 тыс. до 60 тыс. подписчиков, половина из которых — государственные СМИ, телеканалы и ведомства.

В Telega.in видят растущий интерес рекламодателей к площадке, платформа уже внедрила каталог каналов для продвижения. Однако, несмотря на рост бюджетов в деньгах, платформа Max все еще будет значительно уступать другим площадкам, таким как Telegram (рост до конца года составит 50%, до 12,4 млрд руб.) и YouTube (рост на 23%, до 24,7 млрд руб.).

В пресс-службе Max сказали “Ъ”, что «на середину августа мессенджер установили более 18 млн пользователей. Каналы в Max запущены в тестовом режиме, в них уже есть примеры нативных рекламных интеграций». В Ассоциации блогеров и агентств видят потенциал развития мессенджера для рекламодателей и создателей контента, «прежде всего за счет локальности платформы и медиаподдержки».

Подробности — в материале «Ъ» «Средство передвижения бюджетов».