В России растет доля заведений общепита с доставкой

В июле доля заведений общепита с доставкой в России составила 64%. Это на 3 процентных пункта (п. п.) больше, чем в 2023 году, и на 22 п. п. больше, чем в 2020-м, следует из результатов опроса рестораторов, проведенного Data Insight и Федерацией рестораторов и отельеров (ФРиО).

По оценке Infoline, за пять лет количество сетей общепита, не осуществляющих доставку из своих заведений, снизилось более чем вдвое, до 18%. Доля доставки в объеме ресторанных заказов достигла 26%, тогда как в 2023 году она составляла 24%, в 2020 году — 15%, в 2019 году — 10%, уточнили в Data Insight.

В «Яндекс Еде» и «Деливери» число ресторанов на платформах по итогам второго квартала 2025 года достигло 51 тыс., что на 22% больше год к году. Показатель растет в основном за счет подключения сегмента классических ресторанов, ориентированных на гостей в зале, но их доля в общем объеме заказов на доставку остается небольшой, отметили в сервисе заказа еды «Чиббис».

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в январе—июле 2025 года число покупок в точках фастфуда по всей России выросло на 9% год к году, в то время как в ресторанах и барах — только на 1%. Главным каналом оформления заказов остаются агрегаторы, которыми пользуются 49% заведений, что на 5 п. п. больше по сравнению с 2023 годом, добавили в Data Insight и ФРиО.

