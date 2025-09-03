Курьер с едой стучится в дверь
Доля заведений общепита с доставкой растет
Все больше заведений общепита создают собственные службы доставки или пользуются услугами агрегаторов. Доля таких точек общепита уже достигла 64%, а на заказы с доставкой приходится больше четверти от их общего числа. Этот инструмент продаж особенно необходим ресторанам в условиях стагнации трафика в самих заведениях.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В июле 2025 года доля заведений общепита с доставкой по всей России составила 64%, что на 3 процентных пункта (п. п.) больше, чем в 2023 году, и на 22 п. п. больше, чем в 2020-м, следует из результатов опроса рестораторов, проведенного Data Insight и Федерацией рестораторов и отельеров (ФРиО). Это подтверждается и подсчетами других аналитиков.
По оценке Infoline, за последние пять лет количество сетей общепита, не осуществляющих доставку из своих заведений, снизилось более чем вдвое и составило 18%. Доля доставки в объеме ресторанных заказов достигла 26%, хотя еще в 2023 году составляла 24%, в 2020 году — 15%, в 2019 году — 10%, уточняют в Data Insight.
Привычка потребителей заказывать еду все больше становится нормой, и для заведений наличие доставки из дополнительной услуги превратилось в базовую часть бизнес-модели, отмечают в сервисах «Яндекс Еда» и «Деливери». Это помогает ресторанам увеличить оборот и обеспечить стабильную загрузку кухни даже вне пикового спроса, соглашается президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.
В «Яндекс Еде» и «Деливери» число ресторанов на платформах по итогам второго квартала 2025 года достигло 51 тыс., что на 22% больше год к году. Показатель сейчас растет в основном за счет подключения сегмента классических ресторанов, ориентированных на гостей в зале, но их доля в общем объеме заказов на доставку остается небольшой, отмечает CEO сервиса заказа еды «Чиббис» Сергей Спиро. Около 80% заказов на доставку покрывается в том числе точками dark kitchen (заведения без залов, работающие на доставку) или сетями фастфуда «Вкусно — и точка», Rostic’s и «Бургер Кинг», указывает он.
Впрочем, игроки сегмента быстрого питания выигрывают и в офлайн-рознице. По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в январе—июле 2025 года число покупок в точках фастфуда по всей России выросло на 9% год к году, в то время как в ресторанах и барах — только на 1%.
Потребители реже стали посещать рестораны в первую очередь из-за инфляции, говорит управляющий партнер холдинга «Тигрус» (сети Osteria Mario, «Швили») Александр Мурачев. Экономически выгоднее купить вино в магазине, заказать еду из ресторана.
Главным каналом оформления заказов остаются агрегаторы, которыми пользуются 49% заведений, что на 5 п. п. больше по сравнению с 2023 годом, уточняют в Data Insight и ФРиО. По их данным, заказы по телефону делают только в 42% случаев против 53% два года назад, а соцсети почти вдвое утеряли актуальность (14% против 26%). Доля заказов через собственные сайты и приложения ресторанов выросла с 33% до 36%.
Агрегаторы эффективны для привлечения новой аудитории, но развитие собственных каналов, таких как сайт и приложение, критически важно для удержания постоянных гостей и повышения маржинальности, отмечает директор по маркетингу «Доставки» в сети «Бургер Кинг» Инга Вахитова. Крупным сетям выгоднее иметь собственную доставку, так как можно экономить на комиссии, однако на старте собственная служба доставки требует серьезных инвестиций (IT-решения, логистика, курьеры, маркетинг), добавляют в «Росинтере» (сети IL Patio, «Планета суши»). Собственная доставка обходится рестораторам в 25–27% от заказа, в то время как у агрегаторов комиссия составляет около 35%, говорит маркетолог сети бургерных «БургерКит» Иван Хмелев.