В Петербурге отреставрируют одну из казарм Преображенского полка на улице Радищева

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга (ГАТИ) выдала разрешение на обеспечение работ по сохранению «9-й солдатской казармы», входящей в состав комплекса зданий лейб-гвардии Преображенского полка по адресу улица Радищева, 39, лит. А. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга

Здание признано объектом культурного наследия регионального значения (ОКН). Сейчас в «9-й солдатской казарме» располагается отделение «Таврического банка».

Согласно статье 40 закона о об ОКН (73-ФЗ), сохранение включает в том числе консервацию, ремонт, реставрацию и приспособление для современного использования. Работы по выданному ГАТИ ордеру разрешены до 30 апреля 2026 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ГАТИ выдала ордер на реконструкцию исторической ограды на набережной Фонтанки.

Артемий Чулков