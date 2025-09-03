В Кургане на сутки отключат воду в 400 домах

Для врезки водопровода диаметром 700 мм в поселке Механическом в Кургане отключат холодное водоснабжение в 400 многоквартирных домах почти на сутки, сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

С 9:00 4 августа до 6:00 5 августа ресурса не будет на улицах Садовой, Отдыха, Зайцева, Чапаева, Баумана, включая весь частный сектор, Ястржембского, Дзержинского, Рабоче-Крестьянской, в поселке Механический, на проспекте Машиностроителей, на улицах Некрасова, Химмашевской (полностью), Омской, Большая Петровская, в микрорайоне Восточный (за исключением улиц Гагарина и Ломоносова), на улицах Бородина, Гайдара, Достоевского, Макаренко, Пугачевской, Котовского, Герцена, Гайдара, Космонавтов, Фрунзе, Большая Мира, Репина Кирпичная, а также в переулке Омском. Кроме того, воду отключат в детских садах №10, №85, №90, №103, №117, школах №9, №44, в «Центре борьбы со СПИДом», на кондитерской фабрике «Сдобушка», предприятии «Молоко Зауралья», «Курганприборе», «Курганском мясокомбинате» и «Курганхиммаше».

Виталина Ярховска