Власти Горно-Алтайска не согласовали митинг против реформы МСУ 6 сентября

Мэрия Горно-Алтайска из-за городского праздника отказала в проведении митинга 6 сентября, заявку на проведение которого подавало общественная организация «Курултай (съезд) алтайского народа». Организаторы акции планировали в ходе нее «публично обсудить и дать оценку действиям исполнительной и законодательной властей Республики Алтай по изменению существующей системы местного самоуправления».

Председатель правления «Курултая (съезда) алтайского народа» Василий Кудирмеков опубликовал в своем Telegram-канале ответ на заявку мэра столицы республики Ольги Сафроновой. Согласно документу, на месте предполагаемого митинга в Спортивном переулке 6 сентября запланированы праздничные мероприятия к Дню города.

В мэрии подтвердили подлинность документа. «С 5 по 7 сентября Горно-Алтайск празднует 201-й день рождения. 6 сентября местом проведения праздника станет территория городского парка культуры и отдыха, переулок Спортивный и стадион "Спартак". Предложенная организатором митинга площадка находится на территории городского парка, и здесь будут проходить показательные выступления и мастер-классы для детей по борьбе ММА»,— сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе городской администрации.

Как писал «Ъ-Сибирь», 24 июня 2025 года госсобрание — эл курултай Республики Алтай приняло закон о переводе местного самоуправления (МСУ) в регионе на одноуровневую модель. 21 июня в Горно-Алтайске уже прошел один митинг против муниципальной реформы, собравший, по разным оценкам, от 1 тыс. до 3 тыс. человек. В заявке на 6 сентября организаторы указали планируемое число участников — 1983.

Мэрия Горно-Алтайска предложила перенести митинг на 26 сентября. Напомним, 14 сентября пройдут выборы депутата госсобрания в одномандатном округе №2, расположенном в Горно-Алтайске. Господин Кудирмеков является одним из кандидатов.

Валерий Лавский