Главе СКР доложат о задержке расселения аварийного дома в Красногорском

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя управления СКР по Челябинской области Константина Правосудова доклад о результатах расследования уголовного дела по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в рабочем поселке Красногорском, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации в СМИ, многоквартирный дом 1954 года постройки на улице Победы находится в непригодном состоянии. Фасад и конструкции здания разрушаются, в стенах образовались трещины, подвал затопило, в одной из квартир обрушились потолочные перекрытия. Из-за физического износа четыре года назад дом признали аварийным, однако до настоящего времени его не расселили. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли.

Исполнение поручения председателя СКР поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Виталина Ярховска