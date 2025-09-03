Комитет по госзаказу Петербурга ищет оператора системы оповещения за 681 млн рублей
Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга ищет исполнителя контракта на управление региональной системой оповещения населения. Соответствующий тендер на 681 млн рублей размещен на сайте госзакупок.
Система экстренного оповещения населения о чрезвычайной ситуации
Заказчиком выступает ГКУ «Городской мониторинговый центр». Согласно проекту контракта, оператор должен будет принимать, обрабатывать и передавать сообщения с помощью технических средств системы до 15 декабря 2027 года. Заявки будут принимать до 18 сентября 2025 года.
