Комитет по госзаказу Петербурга ищет оператора системы оповещения за 681 млн рублей

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга ищет исполнителя контракта на управление региональной системой оповещения населения. Соответствующий тендер на 681 млн рублей размещен на сайте госзакупок.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Система экстренного оповещения населения о чрезвычайной ситуации

Заказчиком выступает ГКУ «Городской мониторинговый центр». Согласно проекту контракта, оператор должен будет принимать, обрабатывать и передавать сообщения с помощью технических средств системы до 15 декабря 2027 года. Заявки будут принимать до 18 сентября 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге ищут подрядчика для инженерных изысканий на участке коричневой линии.

Артемий Чулков