Правозащитники через суд потребовали публикации материалов по делу Эпштейна

Американская организация Democracy Forward подала в суд на Министерство юстиции США и ФБР за то, что эти ведомства тянут с обнародованием документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Как следует из иска организации, поданного в окружной суд Вашингтона (округ Колумбия), она добивается как можно более скорой публикации как самих этих документов, так и документации, касающейся обсуждения этими двумя ведомствами хода дела Эпштейна и всех связанных с ним вопросов.

«Президент Трамп неоднократно заявлял, что опубликует документы по делу Эпштейна. Его пресс-секретарь утверждает, что его администрация — "самая прозрачная в истории", но они продолжают скрывать это от американского народа,— говорит глава Democracy Forward Скай Перримен.— Единственное, что прозрачно у администрации Трампа—Вэнса,— это то, как они игнорируют законы нашей страны». Госпожа Перримен ссылается на федеральный закон о свободе информации, в соответствии с которым в ответ на общественный запрос могут быть обнародованы информация и документы правительства. Истцы настаивают, чтобы суд вмешался и обязал ответчиков как можно скорее предоставить общественности доступ к информации по делу Эпштейна.

В последние недели ситуация вокруг дела Эпштейна, которого обвиняли в сутенерстве и вовлечении в проституцию, вызвала серьезный конфликт в рядах сторонников республиканцев. Многих из них возмутила неготовность Министерства юстиции США публиковать подробности этого дела, хотя обещание раскрыть правду о нем было одним из важных элементов предвыборной кампании господина Трампа.

Алена Миклашевская