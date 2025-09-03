Ким Чен Ын пригласил Лукашенко в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын перед началом парада в Пекине пообщался с президентом Белоруссии Александра Лукашенко, которого пригласил посетить Северную Корею «в любое удобное время». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», публикуя также фотографии, на которых лидеры двух стран неформально общаются и улыбаются друг другу.

В мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления японским захватчикам и Второй мировой войне принимают участие 26 иностранных лидеров. В их числе президент России Владимир Путин, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Индонезии Прабово Субианто, лидеры стран Юго-Восточной Азии, стран СНГ.

В начале торжеств лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что война сопротивления китайского народа японским захватчикам — важнейшая составляющая мировой антифашистской войны.

Влад Никифоров