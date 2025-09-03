Торжества к 80-летию Победы над Японией и во II мировой войне начались в Китае

На главной площади Пекина Тяньаньмэнь начались торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. После выступления председателя КНР начался масштабный парад. Ожидается прохождение воинских подразделений, военной техники, а также боевой авиации Народно-освободительной армии Китая.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

«Война сопротивления китайского народа японским захватчикам — труднейшая и героическая война. Это важнейшая составляющая Мировой антифашистской войны. Китайский народ одержал полную победу дорогой ценой …Лишь когда разные страны и нации будут относиться друг к другу как к равным, жить в мире и согласии, — они смогут защитить общую безопасность, искоренить источник войны и избежать повторения исторической трагедии»,— обратился к присутствующим Си Цзиньпин.

Лидер КНР поблагодарил ветеранов Второй мировой, а также всех, кто помог НОАК в этой борьбе.

Гостями торжеств в Пекине являются лидеры более 25 государств. В качестве главного гостя на параде присутствует президент России Владимир Путин.

Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения врага в Маньчжурию. С 1937 года японцы повели полномасштабное наступление и оккупировали значительную часть северного Китая. Потери Китая убитыми и ранеными за восемь лет боевых действий оцениваются более 35 млн человек, большинство которых — мирное население.

Эрнест Филипповский