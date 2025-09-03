Дальний Восток за первую половину 2025 года посетили 2,2 млн туристов

За первые пять месяцев 2025 года Дальний Восток посетили 2,2 млн туристов, что на 10% больше, чем за тот же период 2024 года. Об этом сообщил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев накануне Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Его слова приводит «РИА Новости».

По словам господина Трутнева, 295 тыс. из общего числа туристов были иностранцами. При этом только 76,1 тыс. из них останавливались в гостиницах региона. Это составляет 3,6% от всего иностранного турпотока страны.

В 2024 году общий турпоток на Дальний Восток составил 6,5 млн человек, превысив показатели 2023 года на 5%. Самыми популярными регионами стали: Приморский край (2,3 млн человек), Хабаровский край (1,3 млн человек) и Бурятия (0,9 млн человек).