«Это было абсолютно естественным»

Эндаументы в российских университетах и культурных институтах становятся точкой встречи личных мотивов и системных решений. Для кого-то это способ отблагодарить альма-матер, для кого-то — сохранить память о близком человеке, поддержать молодых исследователей или соединить традицию меценатства с профессиональным управлением капиталом. Владимир Потанин, Петр Жуков, Александр Славинский, Екатерина Рыбакова и Василий Васильев рассказывают, что именно подтолкнуло их сделать выбор в пользу целевых капиталов.

Владимир Потанин, основатель Фонда Потанина, один из первых меценатов целевого капитала МГИМО:

«Участие в создании эндаумента МГИМО для меня было абсолютно естественным. Я сам когда?то здесь учился, получил качественный багаж. И мне хотелось сделать вклад в будущее своего университета. Когда мы вместе с другими выпускниками запускали эндаумент в 2007 году, идея была очень простая: у вуза должен быть надежный ресурс, который будет работать долгие годы. Не просто поддерживать статус, а открывать новые возможности — и для студентов, и для преподавателей. Если говорить о приоритетах, то для меня важно создавать возможности для тех, кто придет учиться завтра. Ради этого и стоит строить устойчивую систему поддержки университетов».

Екатерина Рыбакова, президент и сооснователь «Рыбаков Фонда», сооснователь Legacy Endowment Services; в 2017 году создала эндаумент-фонд в НТИ УрФУ в честь своего отца:

«Мой отец много сделал для института и для города — открыл и развил вуз, кафедру экономики, построил стадион, которым до сих пор пользуется весь Нижний Тагил. Многие выпускники и сотрудники помнят его и считают своим наставником. Создание эндаумента в институте, где работал папа, стало для меня способом сохранить его память и объединить вокруг университета тех, для кого он был значимой фигурой. Это не разовая помощь институту, а долгосрочная поддержка».

«Многие меценаты, начиная с разовых актов поддержки социально ориентированных организаций, со временем приходят к необходимости думать о достижении устойчивого эффекта. Настоящие изменения возможны, когда появляется структура, нацеленная на долгосрочное развитие. Эндаумент — как раз такой инструмент. Это способ формировать культуру взаимоотношений на основе общих целей и ценностей — доверия, инициативности и преемственности».

Петр Жуков, участник попечительского совета эндаумента выдающихся выпускников НИУ ВШЭ, основатель инвесткомпании «Индиго Кэпитал Партнерс»:

«Участие в эндаумент-фонде Вышки очень личная история, выросшая из желания участвовать в жизни вуза после выпуска и поддерживать его. В основе мотивации — благодарность за полученные в университете знания, насыщенную студенческую жизнь, приобретенные дружбу и уникальные воспоминания. Финансируя победителей конкурса студенческих исследовательских проектов ВШЭ, где профессиональное жюри ежегодно выбирает победителей в 40 номинациях, мы, с одной стороны, отдаем должное альма-матер, а с другой стороны — имеем возможность, участвуя в деятельности вуза и клуба дарителей, формировать кадровый задел для бизнеса из числа студентов и выпускников, общаться в кругу интересных людей со схожими взглядами».

Василий Васильев, донор ФЦК СВФУ, заведующий кафедрой «Вычислительные технологии» Института математики и информатики СВФУ, профессор:

«Пожертвования в Фонд целевого капитала СВФУ создают устойчивое и долгосрочное финансирование развития университета на многие годы. Значимым для меня аспектом является то, что благодаря средствам целевого фонда сотрудники проходят стажировки и обучение по программам повышения квалификации, получают ученые степени и развивают профессиональные навыки в ведущих отечественных и зарубежных образовательных и научных учреждениях, и это улучшает качество образования студентов и укрепляет имидж университета».

Александр Славинский, первый меценат фонда целевого капитала Школы-студии МХАТ, гендиректор ООО «Завод "Изолятор"», д. т. н., завкафедрой физики и технологии электротехнических материалов и компонентов Института электротехники и электрификации НИУ МЭИ (Московский энергетический институт):

«Исторически сложилось, что развитие культуры, особенно той, что доступна широкой публике, всегда опиралось на поддержку состоятельных людей — меценатов. Вспомните XIX век: успешные промышленники помимо бизнеса жертвовали средства на создание фундаментальных институтов культуры, включая общедоступные театры. Эта формула — помощь частных лиц искусству — доказала свою жизнеспособность и актуальна сегодня.

Однако традиционное меценатство и благотворительность по своей природе — это не плановое хозяйство. Они идут от души и сильно зависят от текущих возможностей жертвователя: сегодня средства есть, завтра обстоятельства могут измениться. Попытки насильно втиснуть эту искреннюю поддержку в жесткие системные рамки рискуют убить душу самого явления».

«Вот почему эндаумент-фонд представляется оптимальным решением для поддержки Школы-студии МХАТ. Он позволяет соединить дух меценатства с необходимой для устойчивого развития системностью. На это решение повлияли ключевые факторы. Во-первых, критически важна не просто сумма пожертвования, а эффективное и ответственное управление привлеченными средствами. Ресурсы для культуры и образования всегда ограничены. Эндаумент-фонд, с его принципом сохранения основного капитала и использованием инвестиционного дохода, создает структуру для профессионального долгосрочного управления. Рачительность и стратегический подход здесь не менее важны, чем сам приток средств.

Во-вторых, и это стало для меня решающим аргументом, Фонд целевого капитала Школы-студии МХАТ был создан и управляется ее же выпускниками. Это принципиально новый, "третий вектор" участия выпускников в жизни альма-матер помимо научной или преподавательской деятельности. Эти люди создали структуру, которая занимается развитием института через обеспечение финансирования его целевых программ. Их преданность идее и глубокая заинтересованность в успехе родного вуза не вызывают сомнений. Они сами себе "набрали карты" — приобрели знания и навыки в стенах Школы-студии — и теперь вкладывают их в ее будущее.

В-третьих, такая модель — создание эндаумент-фонда силами выпускников — пока является инновационной для России. За рубежом подготовке выпускников к управленческой роли в развитии своих вузов уделяют серьезное внимание, но у нас это пока редкость. Успешное развитие этого фонда (а я уверен в его успехе) станет ярким, завидным примером для других учебных заведений, стимулируя их к созданию аналогичных структур. В выигрыше окажется вся система образования и культуры.

Таким образом, выбор в пользу поддержки именно эндаумент-фонда Школы-студии МХАТ — это осознанный шаг. Он позволяет сохранить традиции меценатства, обеспечить их долгосрочность через профессиональное управление капиталом и опереться на уникальный ресурс — энергию, преданность и компетенции выпускников, стремящихся обеспечить устойчивое будущее своей альма-матер. Этот механизм адаптирует проверенную временем модель к современным требованиям стратегического развития».