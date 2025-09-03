Продажи новых авто в России в августе рекордно выросли с начала года

Российский рынок новых легковых автомобилей в августе продемонстрировал рост на 1,3% к июлю — до 122,24 тыс. машин. Это максимальный месячный показатель с января, свидетельствуют данные «Автостата», с которыми ознакомился «Ъ». Однако в годовом выражении падение сохраняется на уровне 17,6%. С начала 2025-го реализация авто сократилась на 23%, до 773,26 тыс. штук.

Опрошенные «Ъ» эксперты фиксируют устойчивую тенденцию к постепенному восстановлению спроса. «У людей есть понимание того, что цены все равно в течение долгого времени не будут оставаться на этом уровне. Потихоньку все равно будут расти, а пока есть выгодные предложения»,— отметил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Стимулами спроса, по его словам, остаются скидки дилеров, снижение ключевой ставки и субсидированные автокредиты.

При этом дисконты, которые обеспечивают сами производители, могут сократиться уже осенью по популярным моделям, предупреждает господин Удалов. Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин полагает, что нынешний уровень скидок и спецпредложений продержится до конца года. Также актуальной остается затоваренность складов. По оценке гендиректора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, проблема исчезнет лишь при выходе продаж на уровень 140–150 тыс. в месяц.

Подробности — в материале «Ъ» «Август вырулил на рекорд».