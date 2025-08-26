«Я убежден, моя мама до настоящего времени жива»

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание подчиненным во взаимодействии с МИД и МЧС принять все возможные меры для оказания посильной помощи в спасении альпинистки, члена федерации альпинизма Свердловской области Натальи Наговициной в горах Киргизии. Как ранее писал «Ъ», Наталья Наговицина застряла у пика Победы еще 12 августа. Она сломала ногу во время спуска. Попытки ее эвакуации завершились 25 августа, а 26 августа сын альпинистки Михаил Наговицин обратился к Александру Бастрыкину с просьбой помочь — он убежден, что его мать еще жива.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @natalina_1022 Фото: @natalina_1022

С 12 августа 47-летняя альпинистка Наталья Ноговицина находится на небольшой площадке на высоте около 7,2 тыс. м в Киргизии. Во время спуска с пика Победы (7439 м) она сломала ногу. Как указано на сайте Mountain.ru, в горы она пошла вместе с российским альпинистом Романом Мокринским, итальянцем Лукой Синигильей и немецким спортсменом Гюнтером Зигмундом.

Согласно данным сайта Федерации альпинизма России, Наталья Ноговицина родилась 20 августа 1977 года (свой 48 день рождения она уже была в палатке у пика Победы) в Пермском крае. Является членом федерация альпинизма Свердловской области. Состоит в уральском высокогорном клубе «Горец» (Екатеринбург). Имеет второй альпинистский разряд. Как писал «Ъ», она занимается альпинизмом с 2016 года. За это время покорила четыре из пяти «семитысячников», которые нужны для получения титула «Снежный барс»: пик Ленина (7134 м), Хан-Тенгри (7010 м), пик Озоди (7105 м) и пик Исмоила Сомони (7495 м). В 2021 году ее муж погиб во время их совместного восхождения на Хан-Тенгри: у него случился инсульт на высоте 6,9 тыс. м. Наталья отказывалась спускаться до тех пор, пока муж не скончался.

«Около часа дня, то есть довольно поздно, Наталья и Роман выходят на вершину, о чем и передают по рации. На следующей связи с базой Роман сообщает, что они с Натальей соскользнули с гребня, веревка чудом зацепилась за что-то, он в порядке, Наталья сломала ногу. После консультации с базой Роман вытаскивает Наталью на гребень, помогает ей сползти до мульды (впадина в горной породе), фиксирует ее, утепляет, как может, и всю ночь идет по гребню в пещеру, где ночуют Лука и Гюнтер»,— говорится на сайте. После Лука и Гюнтер поднимались к Наталье, они поставили ей палатку со спальником, оставили продукты и газ.

На утро мужчины начали спуск вниз, а Наталье сказали, что помощь сможет до нее добраться только через пять дней.

На спуске альпинисту Луке становится плохо, по описанным симптомам по рации врач предположил, что у него может быть отек мозга. Поставить укол дексаметазона ему не смогли, так как лекарство у альпинистов было, а шприцы оказались в рюкзаке, которые оставили Наталье. Итальянский альпинист Лука скончался, Гюнтер и Роман оставили его тело на горе и продолжили спуск.

16 августа за уральской альпинисткой вылетел вертолет Ми-8 Минобороны Киргизии, но из-за сложных погодных условий совершил жесткую посадку. Все, кто были на борту, пострадали. За ними отправили второй вертолет.

Позже еще один вертолет попытался провести спасательную операцию, но она не увенчалась успехом. До этого, 19 августа, к палатке Натальи Наговициной поднялся дрон, он зафиксировал, что альпинистка жива — она активно махала руками дрону.

21 августа вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин в разговоре с ТАСС заявил, что спасти альпинистку будет практически невозможно.

23 августа представители МЧС Киргизии заявили об остановке спасательных работ, но позже говорилось, что 25 августа будет предпринята еще одна попытка. Погодные условия так и не позволили этого сделать и спасти Наталью не удалось.

26 августа сын Натальи Михаил Наговицин опубликовал во «ВКонтакте» обращение к главе СКР Александру Бастрыкину, где просит оказать помощь. «На видео отчетливо видно, что спустя семь дней после потери связи, она активно машет рукой, полна сил.

Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива.

Согласно прогнозам, благоприятные погодные условия сохранятся лишь в течение ближайших двух суток. По истечении этого времени проведение спасательной операции может стать невозможным»,— написал он. Сын альпинистки попросил оказать содействие в организации видеосъемки с воздуха. Если съемка с дрона подтвердит, что его мама жива, то он просит организовать спасательную операцию.

После данного обращения официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным вместе с российскими МИД и МЧС принять «все возможные меры» и оказать посильную помощь, чтобы спасти альпинистку. СКР организовал проверку. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала «РИА новости», что российское посольство в Киргизии и центральной аппарат МИД с первого дня получения информации делали все возможное для спасения альпинистки.

Мария Игнатова