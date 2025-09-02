Силы ПВО сбили два беспилотника над Черным морем

Российские силы ПВО в период с 19:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили два дрона над акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Сегодня утром военное ведомство также отчитывалось о 13 сбитых БПЛА в ночь на 2 сентября. Все из них были уничтожены в небе над Ростовской областью. Четыре человека, в том числе ребенок, обратились за медицинской помощью после атаки ВСУ в Ростове, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Повреждения получили четыре многоэтажных дома.