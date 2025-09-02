Лукашенко: Белоруссия продолжит поддерживать Россию в украинском урегулировании

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Пекине подтвердил неизменную поддержку РФ в разрешении кризиса на Украине. Белорусский лидер назвал происходящее борьбой с нацизмом, который, по его мнению, мог перерасти в фашизм.

«Опять в это сложное время нам приходится останавливать нацизм... Будем вместе до конца свою роль и функцию выполнять»,— заявил господин Лукашенко (цитата по сайту Кремля). Российский президент в ответ заметил, что для России Белоруссию не сможет заменить никто.

Встреча лидеров России и Белоруссии проходит в рамках визита Владимира Путина в Китай. Глава государства прилетел в Пекин 31 августа.