Вероника Кирюшина оставила драму

Генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) Вероника Кирюшина объявила об уходе с должности. Этому предшествовал конфликт с актерами труппы Тюменского большого драматического театра (ТБДТ), руководство которого решением госпожи Кирюшиной было уволено. Директору и его заместителю театра предъявлено обвинение в мошенничестве, с которым они не согласны. По мнению эксперта, на уход Вероники Кирюшиной могла повлиять отставка директора областного департамента культуры Елены Майер.



Вероника Кирюшина сообщила об уходе с должности генерального директора ТКТО по собственному желанию спустя три года руководства организацией. «Осень создана для трансформаций и обновлений. Цикличность — естественный закон природы, а наш индивидуальный путь состоит из разных периодов. Я начинаю новую главу»,— написала она на своей странице «ВКонтакте».

ТКТО было создано в 2014 году при департаменте культуры Тюменской области для консолидации организационных, финансовых и управленческих ресурсов для проведения мероприятий в отрасли культуры и искусства. Организация включает в себя Тобольский драматический театр, Тюменский театр кукол, Тюменскую филармонию, дворец культуры «Нефтяник» и ТБДТ. С августа 2022 года ТКТО возглавляет Вероника Кирюшина, которая сменила на посту Надежду Казначееву в связи с ее уходом по собственному желанию.

Госпожа Кирюшина добавила, что за время ее руководства ТКТО Тюменская филармония произвела «фурор» на фестивале «Лето в Тобольском кремле», Тюменский театр кукол поставил серьезные спектакли «Мастер и Маргарита» и «Идиот», Тобольский драматический театр стал «открыт к жанровому разнообразию», в дворце культуры «Нефтяник» появилась «особая аура», а ТБДТ не уставал «удивлять своего зрителя из сезона в сезон».

«Я хочу пожелать коллегам более уважительного отношения друг к другу, осознания, что каждый из вас значителен и значим для общего дела»,— добавила она.

Уходу Вероники Кирюшиной предшествовали призывы труппы ТБДТ отправить в отставку руководство ТКТО, которое весной приняло решение об увольнении директора театра Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина. С июля 2024 года оба находятся под следствием. По данным СКР по Тюменской области, с декабря 2021 года по май 2024 года они ввели в заблуждение руководство ТКТО относительно необходимости заключения договоров на совместный прокат спектаклей с двумя аффилированными организациями.

«Фигуранты инициировали заключение договоров с подконтрольными фирмами заместителя ТБДТ. В результате их действий было похищено свыше 30 млн руб. Денежными средствами они распорядились по своему усмотрению на личные нужды»,— пояснили в ведомстве.

В СКР добавили, что Сергею Осинцеву и Александру Чурсину вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Артисты ТБДТ после увольнения Сергея Осинцева и Александра Чурсина в мае обратились к Министерству культуры РФ, Союзу театральных деятелей России, генеральному прокурору страны Игорю Краснову и председателю СКР Александру Бастрыкину с требованием обратить внимание на данное уголовное дело.

В петиции на change.org труппа указала, что руководство ТКТО не уведомило обвиняемых об отставке и нарушило презумпцию невиновности. «Основанием для увольнения стало якобы непринятие мер Сергеем Осинцевым и Александром Чурсиным по предотвращению "конфликта интересов". Однако именно наличие этого конфликта сейчас устанавливает уголовный суд. Оно не доказано, Сергей Осинцев и Александр Чурсин настаивают на своей невиновности»,— написали артисты.

Они заверили, что господа Осинцев и Чурсин согласовали все траты театра, являющегося структурным подразделением ТКТО, с руководством организации.

«Вероника Кирюшина подписывала договоры с компаниями, которыми якобы руководил Александр Чурсин, о постановке двух спектаклей, режиссером которых был Сергей Осинцев. Она же принимала участие в банкетах, оплаченных этими компаниями. Теперь же Кирюшина заявляет, что была введена в заблуждение. Лживая позиция ТКТО стала основанием для возбуждения уголовного дела»,— сообщили в труппе.

По словам артистов, госпожа Кирюшина за время заключения под стражу Александр Чурсин и Сергей Осинцев не предприняла «попытки встретиться с коллективом театра и объяснить по фактам, что происходит». «Мы всем коллективом ТБДТ выражаем вотум недоверия ТКТО и его руководству. Просим немедленно уволить с занимаемых должностей Веронику Кирюшину, Наталью Краузе, Олега Машукова за некомпетентность и нарушение трудовых прав работников, отсутствие прозрачности и ведение двойных игр, создание токсичной рабочей среды»,— призвали актеры в обращении. На момент публикации материала петицию подписали 6 514 человек.

Спустя два дня глава СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Тюменской области Александра Кублякова подробный доклад об установленных обстоятельствах и результатах расследования уголовного дела в отношении руководства ТБДТ «с учетом озвученных в обращении доводов». «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,— сообщили в ведомстве в мае.

На отставку Вероники Кирюшиной помимо возбуждения уголовного дела на руководителей ТБДТ и протеста артистов мог повлиять уход из правительства Тюменской области директора департамента культуры Елены Майер, которая с октября 2024 года работает заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), обратил внимание политолог Александр Безделов.

«На посту она курировала деятельность ТКТО, и при ней же Вероника Кирюшина пришла на руководство этой организацией»,— пояснил эксперт.

Господин Безделов добавил, что перед новым руководством ТКТО будет стоять задача по поиску компромисса между организацией и труппой ТБДТ. «Творческий коллектив требует к себе серьезного подхода, он сложен в управлении, это работа всегда была не простой. Властям необходимо удачно подобрать новую кандидатуру, которая сможет обеспечить стабильную работу крупнейших учреждений культуры Тюменской области»,— сказал он.

