Бюллетень с защитой от начальника

В преддверии начинающейся 3 сентября тренировки дистанционного электронного голосования (ДЭГ) председатель территориального избиркома ДЭГ Олег Артамонов рассказал наблюдателям об особенностях контроля за онлайн-голосованием. Он также заверил, что сфальсифицировать результаты ДЭГ практически невозможно, а избежать внешнего давления (например, со стороны начальства) избирателям будет даже проще, чем при очном волеизъявлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Олег Артамонов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Олег Артамонов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В ночь на среду в России стартует двухдневная тренировка федеральной платформы ДЭГ. В ней смогут поучаствовать избиратели, уже подавшие заявки на онлайн-голосование, которое в сентябре будет доступно в 24 регионах, а также назначенные участниками кампании и общественными палатами наблюдатели. Завершая цикл образовательных вебинаров для участников наблюдения за ДЭГ, проходивший под эгидой Общественной палаты РФ, председатель территориального избиркома (ТИК) ДЭГ Олег Артамонов рассказал, на что следует обращать внимание во время тестирования системы.

Он напомнил, что предметом наблюдения являются не только события в блокчейне (их помогает отслеживать специальное программное обеспечение), но и соблюдение всех необходимых процедур, таких как генерация и разделение ключей шифрования и расшифрования, подведение итогов голосования и подписание протокола. За этими процессами следят наблюдатели в помещениях избиркомов или при помощи трансляции. Кроме того, в состав ТИК ДЭГ в обязательном порядке входят представители всех парламентских партий, что обеспечивает взаимный контроль внутри комиссии.

Еще один важный элемент общественного контроля — это мониторинг транзакций в блокчейне ДЭГ.

Наблюдателям, которые находятся в Общественной палате, такие данные доступны в реальном времени, остальным — в виде выгрузок, которые делаются каждые 60 минут. Для анализа данных используются специальные программы и скрипты, часть из них разработана создателями ДЭГ, часть — самими наблюдателями. Такие утилиты позволяют анализировать статистику голосования, проверять цифровые подписи и целостность данных.

Каждый бюллетень шифруется уникальным ключом, который создается в первый день голосования, продолжил глава ТИК ДЭГ. Ключа расшифрования этих данных не существует в цельном виде до конца голосования — он разделен на части и хранится в сейфе под видеонаблюдением. Это исключает возможность подмены или фильтрации бюллетеней до их расшифровки, подчеркнул Олег Артамонов. «Процедура создания и разделения ключей шифрования и расшифрования критически важна, и ее должны проводить только люди»,— отметил он.

При этом наблюдатели, используя специальные утилиты, могут проверить, что все цифровые подписи корректны, а число выданных бюллетеней не превышает число принятых.

Теоретически фальсифицировать результат возможно, но сделать это так, чтобы наблюдатели не заметили, нельзя, заверил господин Артамонов, отвечая на наиболее частый вопрос.

Он также исключил участие в голосовании «мертвых душ»: к голосованию допускаются только верифицированные пользователи портала «Госуслуги», причем их данные сверяются с базами МВД, учет заявлений ведет Минцифры, а списки избирателей формируются по линии Центризбиркома и передаются в ТИК ДЭГ в защищенном виде. Любое расхождение между системами будет сразу же обнаружено, не сомневается господин Артамонов.

У избирателей тоже есть возможность проверить чистоту ДЭГ: с помощью уникальной квитанции, которая выдается на устройство гражданина после голосования, он может самостоятельно найти свой зашифрованный бюллетень в публичном блокчейне и удостовериться, что его голос учтен и не был изменен. Тайна голосования, заверил председатель ТИК ДЭГ, также абсолютно обеспечена: не существует технических средств или алгоритмов, позволяющих установить связь между конкретным человеком и его выбором в зашифрованном бюллетене.

Что же касается возможного внешнего давления, то ответственность за свой голос несет сам избиратель, философски рассудил Олег Артамонов. Но возможностей для такого давления, убежден он, не больше, чем при традиционном голосовании. Например, если руководство требует от сотрудника фото бюллетеня с галочкой, то в электронном бланке ее легко можно переставлять много раз, а вместо своего пароля от аккаунта на «Госуслугах», если его вдруг требует начальник, лучше дать ему выдуманный, поделился глава ТИК ДЭГ некоторыми хитростями.

Анастасия Корня