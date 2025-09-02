Жестко или еще жестче

Три сценария развития событий в мире и России из четырех предполагают продолжение жесткой денежно-кредитной политики, следует из опубликованного Банком России 2 сентября проекта «Основных направлений ДКП». Все они опираются на необходимость дождаться, пока внутреннее производство за счет уже сделанных инвестиций и роста производительности удовлетворит пока не особенно замедляющий рост частный спрос: «базовый» — в «штатном» режиме, «проинфляционный» — с одновременной борьбой регулятора с новым скачком инфляции из-за увеличения госрасходов, а «кризисный» — с необходимостью преодолевать падение ВВП из-за возможного мирового финансового кризиса. Ускоренное же смягчение ДКП допускает только «дезинфляционный» сценарий, для которого компаниям нужно больше вкладываться в производительность, а гражданам — больше производить, однако и в этом случае ставка ЦБ не окажется ниже 7,5–8,5% как минимум до 2028 года.

Банк России опубликовал проект «Основных направлений денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы» (ОНДКП) — документ описывает основные развилки ДКП в четырех сценариях развития экономической ситуации в России и мире. «Базовый» сценарий, который регулятор видит основным и «наиболее вероятным», по словам представившего ОНДКП «макроэкономического» зампреда ЦБ Алексея Заботкина, предполагает довольно позитивный вариант, при котором на базе уже сделанных инвестиций рост выпуска «догоняет» разогнанный госрасходами предыдущих лет спрос, обеспечивая замедление роста цен. Внешней рамкой для этого сценария выступает сохранение внешнеторговых противоречий между крупнейшими экономиками с фиксацией импортных пошлин на повышенных уровнях, ускоренное наращивание добычи странами ОПЕК+ на фоне снижения мирового спроса на нефть и профицит (то есть снижение цен) на нефтяном рынке в 2025–2026 годах. Уровень цен на нефть РФ в этот период регулятор оценивает в $55 за баррель.

В рамках этого сценария ЦБ ждет, что рост потребительского и инвестиционного спроса в 2025–2026 годах будет замедляться, что «позволит предложению подстроиться». Экономический рост при этом временно замедлится до 1–2% в 2025 году и 0,5–1,5% в 2026 году, однако это произойдет «на фоне высокой базы», пояснил господин Заботкин. В 2027 году экономика вернется к потенциальным темпам роста в 1,5–2,5% в год.

Годовая инфляция снизится до 6–7% в 2025 году и вернется к целевым 4% в 2026 году. ДКП для обеспечения «подстройки» останется жесткой — ключевая ставка в 2025 году в среднем составит 18,8–19,6% годовых, в 2026 году — 12–13% годовых, снижение ее к уровням 7,5–8,5% произойдет в 2027–2028 годах.

Это «соответствует оценке долгосрочной нейтральной (не оказывающей ни стимулирующего, ни угнетающего воздействия на спрос.— “Ъ”) ставки»,— констатирует регулятор. Комментируя этот сценарий, господин Заботкин несколько раз обозначил, что вероятность его реализации видится Банку России наибольшей, даже несмотря на то что охлаждение экономики пока значительно сильнее сказывается на стороне предложения, слабо затрагивая спрос (см. “Ъ” от 27 августа), а инфляционные ожидания населения в последние месяцы возобновили рост (см. “Ъ” от 21 августа). Впрочем, зампред ЦБ признал, что это повышает вероятность реализации альтернативного «проинфляционного» сценария и вопрос о корректировке проекта ОНДКП может быть рассмотрен на октябрьском «опорном» заседании совета директоров регулятора.

Из трех оставшихся сценариев развития событий неблагоприятными ЦБ называет два: «проинфляционный» и «рисковый».

В первом расширение производственного потенциала под давлением санкций будет происходить медленнее, цены на российскую нефть окажутся ниже из за увеличения дисконта, а правительство для поддержки экономики вновь расширит программы льготного кредитования и протекционистские меры для стимулирования импортозамещения. Динамика ВВП замедлится до 1–2% в 2025–2026 годах, 0,5–1,5% в 2027-м и начнет приближаться к потенциалу (1,5–2,5%) в 2028 году. Отставание предложения от спроса при этом приведет к росту инфляционного давления, и сроки победы над инфляцией сдвинутся «вправо»: среднегодовой показатель составит 8,6–9,2% в 2025 году, 4,3–5,5% в 2026-м, а на таргете в 4% показатель зафиксируется только в 2027 году. Среднегодовой уровень ставки в этом сценарии оценен в 18,8–19,6% в 2025-м, 14–16% в 2026-м, 10,5–11,5% в 2027-м и 8,5–9,5% в 2028 году.

В «рисковом» сценарии усиление внешнеторговых противоречий и деглобализации, рост импортных пошлин и резкое снижение темпов роста крупнейших экономик вызовут мировой финансовый кризис, сопоставимый с кризисом 2007–2008 годов. В сочетании с усилением санкций для РФ это также будет означать повышение инфляции в ближайшие годы (среднегодовой показатель в 8,6–9,2% в 2025 году, 6,7–8,6% в 2026-м, 10,6–12,6% в 2027-м и снижение до 5,7–6,7% в 2028 году), еще более жесткую ДКП (со среднегодовой ключевой ставкой в 18,8–19,6% в 2025-м, 16–18% в 2026-м, 18–20% в 2027 и 10–11% лишь в 2028 году) и полноценную кризисную динамику экономики со спадом ВВП на 2,5–3,5% в 2026-м, 2–3% в 2027-м и возвращением к росту на 2–3% в год после 2028 года.

Позитивный же «дезинфляционный» сценарий допускает, что вложения 2022–2024 годов и вызванный ими рост производительности приведут к росту потенциала экономики и более быстрому расширению предложения уже в 2026–2027 годах, и, как и в базовом сценарии, инфляция вернется к цели уже в 2026 году, но при «ускоренном» смягчении ДКП (ставка выйдет на уровень в 10,5–11,5% годовых уже в 2026 году и далее фиксируется на «нейтральных» 7,5–8,5%). Отметим, на совещании президента с правительством (см. “Ъ” от 28 августа) первый вице-премьер Денис Мантуров оценивал экономию бюджета от снижения ключевой ставки на один процентный пункт в 200 млрд руб., которые могут быть направлены на восстановление сокращенных трат жесткого бюджета, за счет которых сейчас это снижение ставки может быть достигнуто. Этот риск в «дезинфляционном» сценарии пока не учтен, ответил на вопрос “Ъ” господин Заботкин: в параметры сценариев Банк России закладывает только официальные бюджетные цифры, да и масштаб «экономии» на разнице ставок базового и «позитивного» сценариев не превысит нескольких процентов бюджетных трат.

Олег Сапожков