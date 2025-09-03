Ростехнадзор предложил лабораториям проверять эскалаторы по своим методикам

Ростехнадзор разрешил испытательным лабораториям разрабатывать собственные методики для сертификации эскалаторов, траволаторов и подъемных платформ. Это следует из ответа ведомства на запрос Союза торговых центров России (СТЦ), с которым ознакомился «Ъ».

Ранее СТЦ предупреждал, что с 1 сентября 2025 года сертификация такого оборудования может остановиться из-за отсутствия системы аттестации у организаций. Начальник управления Ростехнадзора Александр Горлов сообщил СТЦ, что аккредитованные лаборатории могут подать заявление на проверку, разработав свою методику.

Техническое освидетельствование методик будет проводить Росаккредитация. В Минэкономразвития и Росаккредитации подтвердили «Ъ», что лаборатории вправе обращаться за подобные услугами. В министерстве уточнили, что подобные прецеденты уже существуют.

Гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш полагает, что первые заявки могут быть одобрены не ранее I квартала 2026 года, а подтверждения исправности оборудования нужны уже сейчас. В Росаккредитации, в свою очередь, заверили, что рассмотрят заявления оперативно.

Подробности — в материале «Ъ» «Подъемники двигаются с остановками».