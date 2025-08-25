Неподъемный вид техники

С начала сентября владельцы торговых центров и других объектов коммерческой недвижимости могут столкнуться с ограничениями на эксплуатацию траволаторов, эскалаторов и подъемников для маломобильных граждан. Формально они должны приостановить работу таких объектов из-за невозможности провести техническое освидетельствование по новым правилам. Для решения проблемы предлагается ввести переходный период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Союз торговых центров России (СТЦ) 21 августа обратился к главе Ростехнадзора Александру Трембицкому с просьбой дать пояснения территориальным управлениям и участникам рынка о возможности и легитимности эксплуатации эскалаторов и траволаторов после 1 сентября 2025 года. Об этом говорится в письме организации (копия есть у “Ъ”). В Ростехнадзоре сообщили “Ъ”, что рассматривают обращение, ответ на него будет дан позже.

1 сентября в России истекает срок действия всех освидетельствований эскалаторов и траволаторов, выданных до 1 сентября 2024 года. Эта норма включена в правила организации безопасного использования и содержания такого оборудования, вступившие в силу год назад. Они действуют для всех объектов, за исключением метро, и предусматривают, что техника ежегодно будет проходить техническое освидетельствование. Но провести его бизнесу оказалось не так просто.

Со вступлением новых норм прежняя система аттестации проводящих освидетельствование организаций была отменена, а новая не появилась, следует из письма СТЦ.

В результате бизнес оказался в правовом тупике: торговые центры обязаны, но не могут пройти проверки, поскольку в стране нет аккредитованных организаций.

Юридически эксплуатация эскалаторов и траволаторов с 1 сентября становится невозможной, владельцы должны их остановить, поясняет вице-президент СТЦ Павел Люлин. Ситуация, по его мнению, может привести к социальному напряжению, создав риски для арендаторов.

По данным NF PM, в России сейчас около 2 тыс. профессиональных торговых комплексов, в большинстве из них есть эскалаторы. Нередко речь идет о десятках устройств. Гендиректор Российского лифтового объединения Петр Харламов напоминает, что эскалаторы и траволаторы есть не только в торгцентрах. Ими нередко оснащены бизнес-центры, социальные и медицинские учреждения. Все эти объекты с 1 сентября будут в правовом вакууме. «Проблема освидетельствования эскалаторов, траволаторов и подъемников для маломобильных граждан сейчас стоит очень остро»,— считает господин Харламов.

По данным Национального лифтового союза, в 2025 году в России суммарно эксплуатируются около 12 тыс. эскалаторов и траволаторов и 10 тыс. подъемных платформ для инвалидов.

Из-за невозможности пройти техническое освидетельствование из эксплуатации могут вывести их значительную часть, считает заместитель гендиректора лифтостроительного завода «Пульс» Артем Козлов. Он опасается, что это может привести к инфраструктурному коллапсу.

Директор по развитию NF PM Михаил Сафонов поясняет, что такие коллизии возникают в ситуациях, когда новые технологические требования вводятся быстрее, чем появляется инфраструктура для их исполнения. Решить проблему, по мнению господина Харламова, может назначение переходного периода до 1 сентября 2027 года. В это время освидетельствование оборудования, по его мнению, можно проводить по старым правилам, а Ростехнадзор получит возможность создать новые. Формально документ ведомством уже подготовлен: его обсуждение прошло на regulation.gov.ru.

Артем Козлов также полагает, что можно продлить срок действия прежних сертификатов на оборудование. Руководитель проектов практики «Инжиниринг» компании Strategy Partners Дмитрий Арестов настаивает, что необходимо ускорить создание и публикацию реестра аккредитованных лабораторий, чтобы организации могли официально проводить техобслуживание.

Собственники и эксплуатанты, по мнению господина Сафонова, пока могут продолжить проведение аттестации силами тех компаний, которые выполняли эту работу ранее, даже в отсутствие соответствующих полномочий. Эксперт считает, что такой подход позволит снять не юридические, но фактические риски, обеспечив безопасность посетителей.

Дарья Андрианова