Неподъемный вид техники

Эскалаторы и траволаторы в торговых центрах могут остановиться 1 сентября

С начала сентября владельцы торговых центров и других объектов коммерческой недвижимости могут столкнуться с ограничениями на эксплуатацию траволаторов, эскалаторов и подъемников для маломобильных граждан. Формально они должны приостановить работу таких объектов из-за невозможности провести техническое освидетельствование по новым правилам. Для решения проблемы предлагается ввести переходный период.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Союз торговых центров России (СТЦ) 21 августа обратился к главе Ростехнадзора Александру Трембицкому с просьбой дать пояснения территориальным управлениям и участникам рынка о возможности и легитимности эксплуатации эскалаторов и траволаторов после 1 сентября 2025 года. Об этом говорится в письме организации (копия есть у “Ъ”). В Ростехнадзоре сообщили “Ъ”, что рассматривают обращение, ответ на него будет дан позже.

1 сентября в России истекает срок действия всех освидетельствований эскалаторов и траволаторов, выданных до 1 сентября 2024 года. Эта норма включена в правила организации безопасного использования и содержания такого оборудования, вступившие в силу год назад. Они действуют для всех объектов, за исключением метро, и предусматривают, что техника ежегодно будет проходить техническое освидетельствование. Но провести его бизнесу оказалось не так просто.

Со вступлением новых норм прежняя система аттестации проводящих освидетельствование организаций была отменена, а новая не появилась, следует из письма СТЦ.

В результате бизнес оказался в правовом тупике: торговые центры обязаны, но не могут пройти проверки, поскольку в стране нет аккредитованных организаций.

Юридически эксплуатация эскалаторов и траволаторов с 1 сентября становится невозможной, владельцы должны их остановить, поясняет вице-президент СТЦ Павел Люлин. Ситуация, по его мнению, может привести к социальному напряжению, создав риски для арендаторов.

По данным NF PM, в России сейчас около 2 тыс. профессиональных торговых комплексов, в большинстве из них есть эскалаторы. Нередко речь идет о десятках устройств. Гендиректор Российского лифтового объединения Петр Харламов напоминает, что эскалаторы и траволаторы есть не только в торгцентрах. Ими нередко оснащены бизнес-центры, социальные и медицинские учреждения. Все эти объекты с 1 сентября будут в правовом вакууме. «Проблема освидетельствования эскалаторов, траволаторов и подъемников для маломобильных граждан сейчас стоит очень остро»,— считает господин Харламов.

По данным Национального лифтового союза, в 2025 году в России суммарно эксплуатируются около 12 тыс. эскалаторов и траволаторов и 10 тыс. подъемных платформ для инвалидов.

Из-за невозможности пройти техническое освидетельствование из эксплуатации могут вывести их значительную часть, считает заместитель гендиректора лифтостроительного завода «Пульс» Артем Козлов. Он опасается, что это может привести к инфраструктурному коллапсу.

Директор по развитию NF PM Михаил Сафонов поясняет, что такие коллизии возникают в ситуациях, когда новые технологические требования вводятся быстрее, чем появляется инфраструктура для их исполнения. Решить проблему, по мнению господина Харламова, может назначение переходного периода до 1 сентября 2027 года. В это время освидетельствование оборудования, по его мнению, можно проводить по старым правилам, а Ростехнадзор получит возможность создать новые. Формально документ ведомством уже подготовлен: его обсуждение прошло на regulation.gov.ru.

Показатель обеспеченности торговыми площадями в России растет

Артем Козлов также полагает, что можно продлить срок действия прежних сертификатов на оборудование. Руководитель проектов практики «Инжиниринг» компании Strategy Partners Дмитрий Арестов настаивает, что необходимо ускорить создание и публикацию реестра аккредитованных лабораторий, чтобы организации могли официально проводить техобслуживание.

Собственники и эксплуатанты, по мнению господина Сафонова, пока могут продолжить проведение аттестации силами тех компаний, которые выполняли эту работу ранее, даже в отсутствие соответствующих полномочий. Эксперт считает, что такой подход позволит снять не юридические, но фактические риски, обеспечив безопасность посетителей.

Дарья Андрианова

